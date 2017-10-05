Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента РФ Владислав Сурков встретятся 7 октября в Белграде. Об этом Волкер сообщил в Twitter.

«Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы обсудить, как стимулировать реализацию «Минска» и восстановить территориальную целостность Украины», – написал он.

Напомним, ранее бывший посол США в РФ Джон Теффт заявил, что Волкер и Сурков проведут в октябре встречу по миротворцам в Донбассе.