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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента РФ Владислав Сурков встретятся 7 октября в Белграде. Об этом Волкер сообщил в Twitter.

«Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы обсудить, как стимулировать реализацию «Минска» и восстановить территориальную целостность Украины», – написал он.

Напомним, ранее бывший посол США в РФ Джон Теффт заявил, что Волкер и Сурков  проведут в октябре встречу по миротворцам в Донбассе.

 
ForUm

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