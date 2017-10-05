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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении в Украине 5-6 октября скорости ветра до критериев стихийного явления, сообщает пресс-служба ГосЧС. 

Так, по данным Укргидрометцентра, 5 октября днем ​​в Ривнеской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Вечером 5 октября и ночью 6 октября в Волынской, Ривенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления – 25-30 м/с.

В течение 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается усиление скорости ветра 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях 15 -20 м/с.

ГосЧС призывает граждан быть осторожными в связи с осложнением погодных условий.
ForUm

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