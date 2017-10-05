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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает ВВС.

У Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам.

В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров, выглядел так: первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором – японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой «Рассказ служанки» недавно был экранизирован.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2015-м премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Она стала 14-й женщиной-лауреатом за всю историю премии.

Нобелевская неделя началась в понедельник с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым, которые открыли молекулярные механизмы, контролирующие так называемые циркадные ритмы – «биологические часы» внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.

Во вторник были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ее получили американские ученые Райнер Вайсс, Берри Бэриш и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдения гравитационных волн.

Нобелевскую премию по химии присудили швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе.

Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проходит в столице Швеции в годовщину смерти Альфреда Нобеля - 10 декабря. В 2017 году размер премии составит 9 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 1,1 млн долларов.
ForUm

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