Службой безопасности Украины принято решение о принудительном возвращении в РФ пропагандиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева, сообщает пресс-центр СБУ.

«Российского гражданина 4 октября задержали в Киеве сотрудники полиции за совершение мелкого правонарушения. Во время установления его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение фейкового «министерства информационной политики «ДНР», так называемую «военную акредитацию». Это стало основанием привлечения сотрудников СБ Украины для проверки задержанного», – говорится в сообщении.

СБУ установила, что Немишев с весны 2016 года до осени 2017 «работал» на временно оккупированной террористами территории Украины. «Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве», – подчеркнули в спецслужбе.

«Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня 5 октября в четыре утра Немишева принудительно возвратили в РФ на пункте пропуска «Сеньковка». Пропагандисту запрещен въезд в Украину сроком на три года. Согласно достигнутым договоренностям и для предотвращения искусственных обвинений РФ в псевдоущемлении российских журналистов СБ Украины проинформировала об этом факте представителей международных и отечественных общественных объединений, работающих в сфере защиты свободы слова», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 4 октября в Киеве задержали корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева. Он был задержан после того, как во время съемки сюжета он «разрезал «Киевский торт».