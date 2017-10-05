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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что блокирование трибуны Верховной Рады и срыв рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса организовала российская агентура.

«К большому сожалению, российская агентура, которая работает в парламенте, фактически спровоцировала блокирование без каких-либо оснований, без любой аргументации президиума Верховной Рады, что привело к срыву парламентского заседания. В результате Рада не смогла принять закон, определяющий Россию страной-агрессором», - сказал Турчинов, передают Українські Новини.

Комментируя требование отдельных депутатов и фракций исключить положение законопроекта о приоритетности положений по безопасности достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей Турчинов отметил, что минские договоренности не были предметом документа, однако эта норма была ответом на спекуляции России и требования выполнить политическую часть без выполнения пунктов по безопасности.

Напомним, в четверг заседание парламента закрылось из-за блокирования президиума.

На вечернем заседании рада приступила к рассмотрению внесенного президентом Петром Порошенко законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», а также должна была рассмотреть президентский законопроект №7164, которым предлагается продлить на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». 
ForUm

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