Спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание Рады, не рассмотрев законопроекты по реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

Ранее в президиуме ВР произошла драка, после чего был объявлен перерыв.

Парубий призвал лидеров фракций собраться на совещание. Однако даже после совещания нардепы продолжили блокировать президиум.



Как ранее сообщал ForUm, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документом предлагается признать временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными.

5 октября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект для голосования в первом чтении.