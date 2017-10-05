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Киевская прокуратура сообщила о подозрении 43-летнему мужчине, который разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Мужчине, который в последнее время жил в г. Севастополь и сегодня прибыл из Крыма, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, 5 октября на Аллее Небесной сотни в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни.

Он признал, что сделал это умышленно, чтобы «остановить войну».

 
ForUm

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