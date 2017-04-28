Сегодня, 28 апреля, вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщили секретарь СНБО Александр Турчинов и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, где доводили эту информацию к сведению руководства банка.

В то же время защита экс-президента опровергла его причастность к конфискованным 1,5 млрд долларов.

Позже генпрокурор сообщил, что процесс перечисление конфискованных денег в Государственное казначейство завершился.

Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но несколько медленно. Об этом рассказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

Приморский районный суд Одессы сегодня признал недействительным решение Одесского городского совета о переименовании улиц, названия которых были изменены в рамках декоммунизации.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит Интерпол отклонить запрос России об объявлении экс-премьера, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка в международный розыск.

Украина вовремя подготовилась и готова провести на высоком уровне песенный конкурс «Евровидение-2017». Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Международном выставочном центре в Киеве.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило недоверие президенту Педро Аграмунту.

В Министерстве культуры и национального наследия Польши заявляют, что демонтаж памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи был законным.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 127 украинских пленных. Об этом заявила вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в ходе встречи с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхеем.

Начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украинки, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения заложников, заявила вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Мину, в результате которой подорвался автомобиль ОБСЕ в оккупированном Пришибе, заложили специально. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Возле Павлополя Донецкой области в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции против России.

Венгерские таможенники обнаружили контрабанду 125 тыс. пачек сигарет и 916 кг янтаря-сырца в транспортном средстве, которое выехало из Украины. Об этом сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко.

В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще 4 защитника получили ранения.

Отстраненному главе Государственной фискальской службы Роману Насирову сделали операцию, которую на днях откладывали из-за судебного заседания.