Министр внутренних дел Арсен Аваков просит Интерпол отклонить запрос России об объявлении экс-премьера, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка в международный розыск.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД.

«Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ. В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерпола Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия устава и правилам организации», - пояснили в ведомстве.

Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Яценюка, и обвиняют его в «участии в вооруженной банде», «умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц» и «покушении на умышленное убийство двух или более людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Запрос РФ в Интерпол сформирован по ордеру на арест Яценюка якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края Российской Федерации 3 марта 2017 года.

Российские следователи якобы подозревают Яценюка в том, что он огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики. Это, по мнению российского следствия, произошло, когда Яценюк якобы был «членом вооруженной банды «Мечта» и вместе с ней» участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории Президентского дворца, площади «Минутка» и железнодорожной станции «Грозный» в период с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.

«20 апреля Аваков обратился с официальным письмом к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку, в котором изложены общеизвестные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес Яценюка. В частности, Аваков заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины», - сообщили в МВД.

Также министр привел факты, «свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности действий следственных органов и органов правосудия Российской Федерации». Упоминается и о том, что правовая позиция российского правосудия, по имеющейся у МВД информации, базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины.

Такая оценка действий России в отношении Яценюка, отмечается в письме министра, является официальной публичной позицией государства Украины, в частности - позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины.

Так, Минюст официально обратился ко всем демократическим странам и в Европейский суд по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами относительно Яценюка.

«Министерство надеется, что генеральный секретариат и комиссия по контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка», - резюмировали в МВД.