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Процесс перечисление конфискованных денег со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения в Государственное казначейство завершился. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1,5 млрд долл. завершено. Выполнили эту операцию через компьютеры хорошие сотрудницы «Ощадбанка», – отметил он.

По словам генпрокурора, если бы это были наличные в 100-долларовых купюрах – это была бы масса весом в 15 тонн. «Наглядно - африканский слон с детенышем. Не зря Аня Герман говорила, что Янукович - как Африка», – подчеркнул Луценко.

«Теперь дело за правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане почувствовали результат этих возвращенных от мафии средств», – подытожил он.

Напомним, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.

 
ForUm

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