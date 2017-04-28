Украина вовремя подготовилась и готова провести на высоком уровне песенный конкурс «Евровидение-2017». Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Международном выставочном центре в Киеве после осмотра состояния готовности к конкурсу, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Есть приятная новость: Украина абсолютно готова к проведению «Евровидения». Я помню, как все начиналось – с победы на «Евровидении» Джамалы. Тогда, возможно, кто-то говорил о том, что Украина не успеет подготовиться. Я пообещал, что мы подготовимся, и сегодня вы видите собственными глазами, что все сделано: мы имеем прекрасный зал, сцену, прекрасную команду, которая работала все время над подготовкой. Сразу могу сказать, что было очень нелегко, но мы работали ежедневно, чтобы этот день настал», - подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр поблагодарил команду представителей правительства, НСТУ, смежных служб, международных партнеров, которые обеспечили подготовку Украины к конкурсу. Он также отметил, что городские власти Киева своевременно выполнили все запланированные для организации мероприятия.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.