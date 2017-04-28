Венгерские таможенники обнаружили контрабанду 125 тыс. пачек сигарет и 916 кг янтаря-сырца в транспортном средстве, которое выехало из Украины.
Об этом сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, главному государственному инспектору таможенного поста «Тиса» В. Берчи, который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - написал генпрокурор в Facebook.
По представлению прокуратуры руководство поста и отдела «Тиса» отстранено от службы.
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