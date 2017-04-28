Защита экс-президента Виктора Януковича опровергает его причастность к конфискованным 1,5 млрд долларов. Соответствующее заявление в эфире телеканала 112 Украина сделал его адвокат Виталий Сердюк.

«Я полностью опровергаю эту информацию. На сегодняшний день в связи с ее активным распространением защитой даже был подан иск в Печерский суд о ее опровержении. На руках у меня есть выписки по счетам Виктора Януковича с «Ощадбанка», там совершенно другая сумма. Речь идет о 28 млн грн, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги. Поэтому последняя, активно распространяемая информация об аресте средств, об их конфискации и изъятии полностью не соответствует действительности», - заявил Сердюк.

По словам адвоката, иск о защите чести и достоинства будет дополнен еще одним требованием: «Опровергнуть информацию о конфискации якобы ранее арестованных несуществующих 1,5 млрд долларов».

Напомним, 28 апреля вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.