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Сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщили во время брифинга в «Ощадбанке» секретарь СНБО Александр Турчинов и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, где доводили эту информацию к сведению руководства банка, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, руководство «Ощадбанка» приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Он напомнил, что полтора года в парламенте происходила эпопея, когда по инициативе «Сергея Пашинского, Ивана Винника, Татьяны Чорновил и других был подан закон о спецконфискации, который Верховная Рада отказывалась голосовать».

 «Учитывая, что Верховная Рада так и не смогла принять это решение, хочу поблагодарить Генпрокуратуру, лично генпрокурора Украины Юрия Луценко, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение о зачислении этих средств на счета Государственного казначейства – в Государственный бюджет Украины, - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины назвал это решение суда принципиальным, потому что «из этих ресурсов предусмотрено финансирование государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны». «Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан», - подытожил он.
ForUm

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