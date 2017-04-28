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Приморский районный суд Одессы сегодня признал недействительным решение Одесского городского совета о переименовании улиц, названия которых были изменены в рамках декоммунизации.

Соответствующее постановление суд принял, рассмотрев административный иск общественной организации «Самооборона Одессы», сообщает УНИАН.

«Признать противоправным и отменить решение 15-й сессии Одесского городского совета 7-го созыва «про переименование улиц, переулков, проспектов, парков, скверов и других географических объектов, размещенных на территории города Одессы», - сказано в постановлении.

Напомним, 26 апреля Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом данного решения. 
ForUm

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