Приморский районный суд Одессы сегодня признал недействительным решение Одесского городского совета о переименовании улиц, названия которых были изменены в рамках декоммунизации.
Соответствующее постановление суд принял, рассмотрев административный иск общественной организации «Самооборона Одессы», сообщает УНИАН.
«Признать противоправным и отменить решение 15-й сессии Одесского городского совета 7-го созыва «про переименование улиц, переулков, проспектов, парков, скверов и других географических объектов, размещенных на территории города Одессы», - сказано в постановлении.
Напомним, 26 апреля Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.
Прокуратура Одесской области начала уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом данного решения.
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