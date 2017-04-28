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Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но несколько медленно. Об этом в интервью Тиждню рассказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

По его словам, одно из этих измерений – наличие институтов. Здесь созданы НАБУ, как предусмотрено программой. Второй – прозрачность. Это вопрос е-деклараций. Третий – обеспечение законности. Здесь речь о внутреннем управлении, и президент и правительство должны воспринимать его серьезно. Еще одно измерение — это очистка банковской системы от проблем.

«Коррупция во многих странах вытекает из способности олигархов использовать банки для финансирования коррупционной деятельности или компаний: проводить нелегальные платежи через финансовые институты. Там, где в Восточной Европе хорошо управляют банками, коррупции меньше», — сказал представитель МВФ.

Липтон также добавил, что еще один аспект борьбы с коррупцией — либерализация. Среди эпицентров коррупции в Украине была газовая система. Очистка «Нафтогаза» и его структур, урегулирование цен таким образом, чтобы исключить возможности покупать импортируемое топливо газ дешево, а продавать дорого, — таковы способы очищения от коррупции.

«В некоторых из этих сфер Украина сделала важные шаги вперед. В других остается еще много несделанного. В некоторых мы можем попробовать предоставить опеку и поддержку. А некоторые требуют политического действия руководства страны», - подчеркнул он.

Напомним, Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.
ForUm

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