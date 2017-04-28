Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало в интернете засекреченные документы, тем самым нарушив 328 и 387 статью уголовного кодекса Украины («Разглашение государственной тайны» и «Разглашение данных досудебного следствия или дознания»), сообщает Comments.UA.

В частности, отмечается, что детективы НАБУ разместили в социальных сетях данные деклараций ряда сотрудников СБУ, которые были добровольно переданы СБУ по официальному запросу НАБУ. В материалах содержатся личные данные о местах проживания сотрудников СБУ, что ставит под угрозу жизнь сотрудников силовиков и такая информация, включая данные деклараций, считается засекреченной и передавалась в рамках системной кооперации ведомств.

В СБУ отказались комментировать данный инцидент, выразив обеспокоенность и сожаление непрофессионализмом работы коллег.

Также они отрицают обвинение о возможной утечке данных со стороны СБУ, говорят, что работа сотрудников СБУ связанна с высоким риском и существованием прецедентов нападения на сотрудников СБУ со стороны криминальных элементов. В эти условиях никто в СБУ не заинтересован официально публиковать места фактического проживания сотрудников и ставить под угрозу их жизни и жизни членов их семей. Кроме того, эта информация защищена законом Украины, также, как и информация о местах проживания сотрудников НАБУ.

В экспертном сообществе отметили, что это уже не первый эпизод, когда детективы НАБУ сами или через доверенных людей сливают засекреченные материалы в целях пиара и привлечения внимания к своей деятельности.