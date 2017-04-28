Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции против России. Об этом говорится в распоряжении КМУ №288-р от 26 апреля, опубликованном на правительственном портале.

«Правительство приняло решение о внесении предложения о продлении срока действия санкций в соответствии с перечнем физических и юридических лиц, указанных в распоряжении Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 № 639 «О внесении предложений по применению и расширению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в документе.

Также отмечается, что введение санкций по отношению к агрессору является одним из ключевых и эффективных инструментов нашего государства и международного сообщества по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации, циничному игнорированию и нарушению ее принципов и норм международного права и межгосударственных отношений.

«Решение Кабинета Министров Украины направлено на дальнейшее согласованное взаимодействие нашего государства с международными партнерами с целью повышения эффективности санкционного механизма, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут полностью восстановлены», – сказано в распоряжении.

Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.