В Министерстве культуры и национального наследия Польши заявляют, что демонтаж памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи был законным.



«Демонтаж незаконно установленного в 1994 году памятника УПА на государственном кладбище в Грушовичах неподалеку Перемышля – законный», - отметили в ведомстве, сообщает «Польское радио».

В министерстве отметили, что «памятник возведен с нарушением действующего в Польше законодательства, без получения соответствующих разрешений от местных властей».

«Демонтаж незаконно установленного памятника состоялся в соответствии с действующим законодательством. Решение старосты (гмины Стубно. - Ред.) принято по закону от 8 марта 1990 о самоуправлении гмин. Таким образом, эта акция была проведена в соответствии с законом, хотя для некоторых представителей украинской стороны этот факт, возможно, трудно принять, особенно в канун годовщины операции «Висла», - говорится сообщении Министерства культуры Польши.

В ведомстве добавили, что «против памятника в той форме выступал Совет охраны памяти борьбы и мученичества, с которым также установление памятника не согласовывалось». «Украинской стороне - Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете Министров Украины - неоднократно были направлены письма о мерах с целью урегулирования правового статуса упомянутого памятника, который был одним из многих подобных незаконно установленных на территории Польши памятников прославления членов УПА, которые имеют символическое значение и не связаны с местом захоронения», - отмечается в сообщении.

«Письма с подобным содержанием направляло в прошлом году также украинской стороне Бюро увековечения борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши. Однако также эти действия не дали ожидаемого результата», - добавили в сообщении.

Министерство культуры отметило, что эти меры (демонтаж памятника. - Ред.) Были проведены в соответствии с принятыми вийтом гмины Стубно Янушем Слабицьким шагами, направленными на демонтаж памятника, за его «неупорядоченный правовой статус и обоснованные противоречия, которые вызвало как послание, так и элементы отделки памятника».

Ведомство также отметило: «Польская сторона считает, что каждый убитый или павший в результате войн и политических репрессий на территории Польши (как и Украина) имеет право на достойное увековечение и покой. Министерство открыто к диалогу с украинской стороной в вопросах увековечения и организации достойного захоронения населения украинской национальности, могилы которого расположены на территории Польши, при условии, что решение спорных вопросов состоится в духе взаимопонимания и диалога в соответствии с действующим в Польше законодательством и в соответствии с положениями Соглашения между правительствами Польши и Украины об охране мест памяти и отдыха жертв войны и политических репрессий, подписанного в Варшаве 21 марта 1994 года».

В то же время Министерство культуры Польши настояло, что с польской стороны «не будет разрешения на функционирование в общественном пространстве установленных с нарушением действующего на территории Польши законодательства памятников «славы Украинской повстанческой армии», целью которых является прославление вооруженного формирования, ответственного за преступления, совершенные против тысяч, в основном беззащитных, польских граждан».

Напомним, активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА. Министерство иностранных дел Украины требует от Польши официальных разъяснений.