также в разделеПроисшествия
ОБСЕ: С начала года в зоне АТО от мин пострадали 140 мирных жителей 7
Умерла женщина, раненая из-за ЧП в Балаклее 32
НВФ обстреляли позиции у Красногоровки: один военный погиб, четверо ранены 31
В Тернополе осквернили памятник дивизии СС «Галичина» 130
С начала года в Украине утонули почти 140 человек 18
На Ривненщине пытались взорвать военный склад с горючим 179
Украинский боксер Узелков сбил под Киевом лося 54
Ситуация в зоне АТО обостряется: 1 военный погиб, еще 6 – ранены 63
На Львовщение обстреляли рейсовый автобус 49
На Харьковщине во время учений погибли двое военных 111
Мэр Днипра ударил активиста 113
Топ-менеджер «Киевгорстроя» замешан в разборках со стрельбой 45
Обострение в АТО: обстрелы по всему фронту, трое военных погибли 69
Под Авдеевкой в результате обстрела погиб военный 21
В Тернополе мужчина на глазах у свидетелей украл из банкомата 500 тысяч 180
«ЛНР» обесточила 4 села на подконтрольной Украине территории 110
В Харькове неизвестный открыл стрельбу в кафе 49
Тымчук: В Луганске подорвали здание военкомата 79

Сегодня, 28 апреля, возле Павлополя Донецкой области в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении недалеко от населенного пункта Павлополь», – говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

76
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года