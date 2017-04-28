Сегодня, 28 апреля, возле Павлополя Донецкой области в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении недалеко от населенного пункта Павлополь», – говорится в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время