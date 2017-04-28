Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило недоверие президенту Педро Аграмунту. Об этом в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ нардеп Владимир Арьев.

«Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активную деятельность от имени ПАСЕ», - отметил Арьев и добавил, что от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталась одно название.

По словам Арьева, полное заявление по этому поводу вскоре появится на сайте ПАСЕ.

Он также подчеркнул, что в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента от должности вообще.

«За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру», - подытожил Арьев.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

25 апреля член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.