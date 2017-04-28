На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 127 украинских пленных.

Об этом заявила вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в ходе встречи с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхеем.

«Рассказала послу о наши усилия по освобождению заложников, которых сегодня на оккупированных территориях уже 127», - написала она в Facebook.

Напомним, по состоянию на 12 апреля количество украинских заложников на Донбассе составляло 126 человек.