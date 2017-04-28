Начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украинки, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения заложников, заявила вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«При этом эти лица не хотят возвращаться на оккупированные территории», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, речь идет о нескольких сотнях граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время.

«Очень верю, хочу, вместе делать все для того, чтобы эта верификация приблизила нас, наконец, ко Дню освобождения заложников. Четыре месяца мы в гуманитарной группе в Минске (где также работают В. Медведчук и представители СБУ) сложно договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации ОБСЕ, представители этой Организации посетят пенитенциарные учреждения», - отметила вице-спикер.

Напомним, ранее Геращенко обвинила представителей ОРДЛО в срыве процедуры верификации списков заложников.