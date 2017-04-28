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Сегодня, 28 апреля, отстраненному главе Государственной фискальской службы Роману Насирову сделали операцию, которую на днях откладывали из-за судебного заседания.

Как сообщает ТСН, хирургическое вмешательство провели в украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины.

Руководил операцией директор медучреждения – профессор Александр Ларин. 

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

Сегодня, 26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.
ForUm

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