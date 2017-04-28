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В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще 4 защитника получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Противник вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, который находится на временно неподконтрольной Украины территории», - сообщили в штабес.

Известно, что на данном направлении противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В частности по позициям Вооруженных сил Украины противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.

Ранее в сводке штаба за минувшие сутки сообщалось о ранении троих военнослужащих ВСУ. 
ForUm

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