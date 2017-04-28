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Мину, в результате которой подорвался автомобиль ОБСЕ в оккупированном Пришибе, заложили специально. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«То, что произошло в воскресенье не было несчастным случаем. Это было последствие использования оружия избирательного действия. Это именно то оружие, которого там вообще никогда не должно было быть. Оружие, которое специально заложили туда, чтобы поранить покалечить или кого-то убить», - подчеркнул Хуг.

По его словам, действие этого оружия избирательно.

Он предположил, что на мине мог пострадать любой, кто пользуется этой дорогой.

Хуг напомнил краткую хронологию событий 23 апреля.

«В 11:20 утром в воскресенье одна из наших команд с шестью членами патруля на двух бронированных автомобилях возвращалась с патруля, где они осуществляли мониторинг безопасной ситуации, а также запускали один из мини-беспилотников», - уточнил первый замглавы миссии, сообщает LIGA.net.

Он подчеркнул, что маршрут, которым они двигались, был запланирован, и это был тот маршрут, которым ОБСЕ ездили накануне.

«Когда патруль возвращался той же дорогой, которой проехал меньше, чем за два часа ранее автомобиль, в котором находился Джозеф (Стоун. - Ред) и двое наших коллег наехал на мощное взрывное устройство. Мы не владеем исчерпывающей информацией о том, что вызвало взрыв, предположительно, это была мина», - сказал Хуг.

Хуг добавил, что взрыв был настолько мощный, что автомобиль массой 4,5 тонн отбросило на семь метров от места взрыва.

«Автомобиль загорелся и был полностью уничтожен», - добавил Хуг.

Напомним, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.
ForUm

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