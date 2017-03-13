Штаб блокады оккупированных районов Донбасса заявил о задержании активистов. Позже в СБУ подтвердили задержание в зоне АТО 43 человек с оружием.

Полиция Донецкой области переведена на усиленный вариант несения службы. В зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы террористических актов были введены дополнительные ограничения, заявили в полиции.

Европейский Союз до 15 сентября 2017 года продлил санкции против лиц и организаций из РФ, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины лиц, получивших гражданство другой страны.

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова на два месяца с альтернативой залога в 100 млн гривен.

Фото: Украинская правда

Украинским военным удалось оттеснить незаконные вооруженные формирования и создать буферную зону в районе Авдеевки, чтобы враг не мог обстреливать мирных жителей. Служба безопасности Украины обещает изучить вопрос въезда в оккупированный Крым российской певицы.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair заходит на рынок Украины.

На границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью Федеральная служба безопасности России задержала двух активистов правозащитной организации Crimean Human Rights Group.

В Донецкой области нет ограничений на въезд волонтеров в зону АТО.

На конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова. Она выступала в Крыму после его аннексии.

В Киеве на улице Владимирской активисты гражданского корпуса «Азов» замуровали отделение «Сбербанка России».





За сутки в зоне АТО ранены 5 военнослужащих.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости, поскольку большинство шотландцев высказались против «брексита» и хотят остаться в Евросоюзе.