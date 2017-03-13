Украинским военным удалось оттеснить незаконные вооруженные формирования и создать буферную зону в районе Авдеевки, чтобы враг не мог обстреливать мирных жителей. Об этом сообщила пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук в эфире телеканала 112 Украина.

«Обстрелы Авдеевки продолжаются. Каждый день обстреливают из тяжелой артиллерии, стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов. То, что нам удалось сделать, это оттеснить врага и сделать буферную зону для того, чтобы враг не мог обстреливать мирных жителей из стрелкового оружия, пулеметов», – отметил пресс-офицер.

Она добавила, что артиллерийское и ракетное оружие также применяются. «Вчера была дважды применена РСЗО «Град», обстреляна Авдеевка. О повреждениях и возможных жертвах мы узнаем позже. Точного числа (обстрелов. – Ред.) пока нет», – подчеркнула Мокренчук.

Как ранее сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

фото Роман Бочкала