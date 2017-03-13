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В Донецкой области нет ограничений на въезд волонтеров в зону АТО, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Информация, распространяемая в СМИ о том, что волонтеров не пропускают в зону проведения антитеррористической операции, не соответствует действительности. Для въезда волонтеров и других граждан нет никаких препятствий. В рамках контрдиверсионных мер, введенных штабом АТО, полиция осуществляет лишь усиленную проверку на блокпостах», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что в целях безопасности людей, предупреждения терактов, предотвращения провоза нелегального оружия полицейские осуществляют усиленные проверки документов граждан и транспортных средств.

«Так, после необходимой процедуры Сергей Жадан, с группой музыкантов и волонтеров, которые должны были выступить перед военными, был пропущен», – подчеркнули в полиции.

В ведомстве также отметили, что возможные неудобства – временные. «Полиция делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей Донбасса. Призываем отнестись к усиленным мерам безопасности с пониманием», – сказано в сообщении.

Ранее волонтеры известный украинский писатель и певец Сергей Жадан на своей странице в Facebook сообщил, что на блокпосту вблизи Славянска его и группу волонтеров не пустили на концерт для военных.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

 

Ранее на усиленный вариант несения службы перешла полиция Луганской и Донецкой областей.

 
ForUm

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