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На конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова. Об этом сообщает российский Первый канал, который проводил конкурс.

«Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором - Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви «Flame Is Burning» произвело наиболее сильное впечатление», - говорится в сообщении.

«Мы искали певицу с определенной историей, мы искали певицу, может быть, не очень раскрученную... Не какую-то большую звезду в среде нашего шоу-бизнеса. Мы пытались найти личность», - заявил глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта

Песню для Юлии написала интернациональная команда авторов. Музыкант и продюсер Леонид Гуткин - он был также соавтором песен для Дины Гариповой и Полины Гагариной. И два автора из Израиля — Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Всей Европе Юлия Самойлова расскажет свою историю.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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