В зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения., сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В течение последних нескольких дней значительно возросла угроза проведения террористических актов на территории объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. В том числе, фиксируются попытки проникновения на территорию, подконтрольную Украине, ДРГ противника», – говорится в сообщении.

Учитывая это, штабом АТО и силами всех субъектов антитеррористической операции - СБУ, НГУ, НПУ, ДПСУ, ГосЧС и ВСУ проводятся контрдиверсионные мероприятия, в результате которых введены дополнительные ограничения и усиленны фильтрационные мероприятия.

В частности, подчеркнули в штабе, подразделения национальной полиции переведены на усиленный режим несения службы. Проводятся дополнительные проверки граждан на блокпостах, а также в местах большого скопления людей.

«Подчеркиваем, что такие меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности мирного населения. Штаб АТО просит граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта полиция Луганской области перешла на усиленный вариант несения службы.