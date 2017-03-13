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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне АТО 43 человека и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Донецкой области на странице в Facebook.

«Во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. На предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено полиции», - говорится в сообщении.

Затем правоохранители задержали 43 человека, у которых изъяли 8 единиц огнестрельного оружия, 2 предмета, похожих на гранаты, большое количество бутылок с зажигательной смесью.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Напомним, ранее штаб блокады оккупированных районов Донбасса распространил заявление о задержании активистов
ForUm

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