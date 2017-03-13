На границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью Федеральная служба безопасности России задержала двух активистов правозащитной организации Crimean Human Rights Group.

Об этом сообщила правозащитник, волонтер Александра Дворецкая в Facebook.

«На административной границе между Крымом и Херсонской областью в «буферной зоне» ФСБ задержаны двое активистов Crimean Human Rights Group - Ольга Скрипник и Владимир Чекригин, они находились там с целью проведения мониторинга. Пункт пропуска «Каланчак», - написала Дворецкая.

По ее словам, так как в планах членов КПГ не было пересечения границы с Крымом и они проводили мониторинг только украинского пункта пропуска до сих пор остается непонятным момент, каким образом они оказались на допросе у представителей ФСБ РФ с российской стороны.

Как сообщают Крым. Реалии, ссылаясь на правозащитника Виссариона Асеева, задержанных везут в Армянск для составления протокола.

Там (на админгранице. – Ред.) нет указателей, они попали в зону российского контроля. К ним подошли, задержали и сейчас везут для составления протокола в Армянск за то, что пересекли границу», – сказал Асеев.