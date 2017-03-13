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Спецгруппа Службы безопасности Украины начала задержание активистов блокады на редуте возле Торецка Донецкой области. Об этом говорится в сообщении штаба блокады в Facebook.

«Только что позвонили из регионального штаба блокады в Белой Церкви. По их словам, с ними вышел на связь один из участников блокады и сообщил, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте. Затем связь снова исчезла», - сообщили в штабе.

Народный депутат Игорь Луценко написал в Facebook, что правоохранители задержали около 30 активистов.

СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщили, что оперативники задержали в зоне проведения антитеррористической операции 43 человека с оружием. Они задержаны в рамках контрдиверсионных мероприятий.

Как сообщал ForUm, ранее сегодня участники торговой блокады оккупированного Донбасса заявили, что редут на станции  Кривой Торец разогнали силовики
ForUm

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