Крупнейший лоукостер Европы Ryanair выходит на рынок Украины. Эту информацию в Facebook подтвердил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Да, это Ryanair! Как минимум, одно из ключевых авиационных событий десятилетия в Украине», - написал он.

Также Омелян анонсировал на 15 марта совместную с коммерческим директором Ryanair Дэвидом О 'Брайаном пресс-конференцию.

В тот же день во Львове должна состояться пресс-конференция Омеляна, О 'Брайана и руководства международного аэропорта Львов.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что с осени на авиарынок Украины выйдет бюджетный европейский оператор. Однако министр отказался сообщить название компании.