Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины лиц, получивших гражданство другой страны.

Об этом сообщается на официальном сайте ВР.

Данный проект закона №6175 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно реализации права изменить гражданство» зарегистрирован 13 марта. Отмечается, что он определен Главой государства как безотлагательный.

В то же время текст документа на сайте парламента отсутствует.

«Президент Украины считает, что вопросы, которые возникают с двойным гражданством, должны быть урегулированы. Случаи, когда чиновники высшего звена говорят о наличии в них двух и более паспортов иностранных государств, недопустимы», – заявил представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

По словам народного депутата, проект закона №6175 устанавливает, что лицо, которое добровольно приобрело гражданство иностранного государства, будет считаться таким, что подпадает под требования прекращения украинского гражданства. Законопроект также предлагает уточнить основания для потери гражданства Украины. «Одним из оснований для потери гражданства Украины предлагается считать отказ лица лишиться паспорта иностранного государства после приобретения гражданства Украины», - сказал представитель Президента.

Герасимов отметил, что изменения в закон не будут распространяться на граждан Украины в Крыму, поскольку о добровольном приобретении гражданства России и за рубежом речи не шло.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на этой неделе Верховная Рада может рассмотреть законопроект, предполагающий механизм отзыва с высоких должностных постов государства лиц, имеющих несколько гражданств.