Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова на два месяца с альтернативой залога в 100 млн гривен.

Такое решение приняла в понедельник, 13 марта, коллегия судей под председательством Виктора Глиняного, сообщает Украинская правда.

«Ходатайство оставить без изменений», - зачитал Глиняный.

При этом суд не изменил и размер залога – 100 млн гривен.

В постановлении суда первой инстанции также говорилось, что на Насирова возложен ряд обязательств, в частности сдать все документы для выезда за границу и носить электронный браслет в случае внесения залога.

Адвокат Виктор Петруненко отметил, что будет рекомендовать Насирову не вносить залог.

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

В тот же день защита Насирова подала апелляцию на это решение.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.