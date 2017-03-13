Служба безопасности Украины изучит вопрос въезда в оккупированный Крым российской певицы Юлии Самойловой, которую РФ отправляет на «Евровидение» в Киев. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности», - отметила она.

Гитлянская подчеркнула, что результаты будут сообщены дополнительно.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова.

В соцсетях появилась информация о том, что певица выступала в Крыму после его аннексии.

Как известно, в Украине существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны.