также в разделеОбщество
Люксембург выделит Украине на гуманитарные проекты €500 тысяч 6
Насиров не будет просить друзей внести за него залог 9
Зубко: Опасные работы на шахте «Степная» проводились без разрешения 7
Илон Маск готов помочь Украине с энергоэффективностью 26
Блокадники «Л/ДНР» заявили о разгоне редута в Кривом Торце 37
Авдеевке дали свет 13
Аброськин заявил о фейковом письме о разгоне блокады ОРДЛО 25
Суд оставил Насирова под стражей 40
МИД требует освободить задержанных в Крыму правозащитников 12
ФСБ задержала на границе с Крымом двух правозащитников 28
В Кропивницком психбольной пытался взорвать многоэтажку 25
Букмекеры назвали победителя «Евровидения-2017» 187
ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ 177
Суд не разрешил Насирову выйти из стеклянного бокса 81
Захарченко решил установить «госграницу ДНР» 586
Полиция: Ограничений на въезд волонтеров в зону АТО нет 32
В Авдеевке начали ремонтировать поврежденные ЛЭП 25
Немецкая авиакомпания начинает полеты из США в Киев 40

В штабе АТО в связи с временным введением усиленного режима безопасности на территории Донецкой и Луганской областей, разрабатывают механизмы пропуска волонтеров. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

«Подразделения Нацполиции и Нацгвардии выполняют распоряжение штаба АТО о временном усилении режима несения службы, в связи с этим у волонтеров могли появиться временные проблемы на блокпостах», - сказал он, сообщает Украинская правда.

«В ближайшее время в штабе АТО будет найден механизм, чтобы избежать этих проблем. Не исключено, что на время действия режима волонтеров будут пропускать с определенной координацией через штаб АТО. Мы просим прощения за неудобства. Неотложная волонтерская помощь обязательно должна быть доставлена адресатам», – отметил Шевченко.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

Ранее на усиленный вариант несения службы перешла полиция Луганской и Донецкой областей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года