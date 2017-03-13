В штабе АТО в связи с временным введением усиленного режима безопасности на территории Донецкой и Луганской областей, разрабатывают механизмы пропуска волонтеров. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

«Подразделения Нацполиции и Нацгвардии выполняют распоряжение штаба АТО о временном усилении режима несения службы, в связи с этим у волонтеров могли появиться временные проблемы на блокпостах», - сказал он, сообщает Украинская правда.

«В ближайшее время в штабе АТО будет найден механизм, чтобы избежать этих проблем. Не исключено, что на время действия режима волонтеров будут пропускать с определенной координацией через штаб АТО. Мы просим прощения за неудобства. Неотложная волонтерская помощь обязательно должна быть доставлена адресатам», – отметил Шевченко.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

Ранее на усиленный вариант несения службы перешла полиция Луганской и Донецкой областей.