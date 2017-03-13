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Европейский Союз до 15 сентября 2017 года продлил санкции против лиц и организаций из РФ, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности Украины.

«13 марта 2017 года Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года», - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает УНИАН.

Отмечается, что меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Напомним, 19 декабря 2016 года Европейский Союз завершил юридическую процедуру относительно продления на следующие шесть месяцев экономических санкций против России.

 

 
ForUm

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