Европейский Союз до 15 сентября 2017 года продлил санкции против лиц и организаций из РФ, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности Украины.
«13 марта 2017 года Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года», - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает УНИАН.
Отмечается, что меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.
Напомним, 19 декабря 2016 года Европейский Союз завершил юридическую процедуру относительно продления на следующие шесть месяцев экономических санкций против России.
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