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Полиция Донецкой области переведена на усиленный вариант несения службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

«Усиленный вариант несения службы полиции Донецкой области – это проверки автотранспорта на блокпостах и ​​подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель наших действий – это установление и задержание преступников, находящихся в розыске, лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия», – отметил он.

По словам Аброськина, иногда встречаются единичные случаи, когда в ответ на просьбу предоставить документы для проверки, полицейские слышат об. «Однако большинство людей относятся с пониманием к введенным мерам безопасности и благодарны нам за работу, потому что поддерживают необходимость таких действий в прифронтовом  Донбассе. Мы будем и в дальнейшем делать все для сохранения жизни и здоровья наших граждан Украины», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта полиция Луганской области перешла на усиленный вариант несения службы.

12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.
ForUm

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