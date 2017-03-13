Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной, за минувшие сутки зафиксировано 82 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Нарушая существующие договоренности, российские террористические войска обстреливают укрепления украинских защитников из оружия калибром более 100 мм. Так, на мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм оккупанты вели огонь по позициям неподалеку Широкино, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки, кроме того, по Широкино бил танк. Из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов российские наемники обстреливали Гнутово, из БМП, СПГ - Водяное, а по Павлополю и Чермалыку вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, неспокойно было в Авдеевке, где враг использовал кроме стрелкового вооружения, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем еще и минометы и танки. А около 19:00 к обстрелам добавили еще и РСЗО БМ - 21 «Град». Опорные пункты сил АТО возле Невельского, Верхнеторецкого, Зайцев, Опытного и Каменки оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм. А по защитникам шахты Бутовка - из БМП и СПГ. 120 мм минометы били по Луганскому.

Также, по информации пресс-центра, на луганском направлении НВФ из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции возле Валуйского, Новоолекандровки и Новозвановки, а со 120-мм минометов – укрепления в районе Крымского.

«Силы АТО открывали огонь для снижения огневой активности врага. За сутки ранены 5 украинских защитников», – подчеркнули в штабе.