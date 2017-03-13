В Киеве на улице Владимирской активисты гражданского корпуса «Азов» замуровывают отделение «Сбербанка России».
Они принесли с собой бетонные блоки. В настоящее время активисты замуровывают ими вход в помещение финучреждения. Они перекрыли подступы к банку, сообщает УНИАН.
В свою очередь, его работники опустили на окнах роллеты.
Участники акции скандируют: «Слава нації – смерть ворогам!», «Украина – понад усе!» «Слава Україні – героям слава!».
Напомним, в штаб блокады оккупированной территории Донбасса поставили ультиматум Кабинету Министров с требованием закрыть все отделения «Сбербанка».
В ночь на 11 марта по всей стране неизвестные заблокировали работу нескольких десятков банкоматов российских банков.
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