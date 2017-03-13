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Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости, поскольку большинство шотландцев высказались против «брексита» и хотят остаться в Евросоюзе, сообщает ВВС.

По закону, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Великобритании, Стерджен должна получить разрешение шотландского парламента.

По словам Стерджен, она хотела бы провести голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го.

В Шотландии не согласны с результатами референдума о членстве Великобритании в ЕС. Большинство шотландцев - 62% - в ходе прошедшего в июне 2016 года референдума проголосовали за сохранение членства Великобритании в союзе.

В начале сентября Стерджен сообщила, что шотландское правительство начало подготовку законодательной базы для проведения нового референдума о независимости.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Великобритании.

Сторонники независимости тогда проиграли: 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.

Шотландии, по словам Стерджен, нужно защитить свои интересы на фоне «брексита».

«Дело не только в наших отношениях с Европой. На кону то, какой страной мы станем», - заявила глава шотландского правительства на специально организованной пресс-конференции в ее резиденции в Эдинбурге.

«Важно, чтобы Шотландия воспользовалась правом выбирать свое будущее в момент, когда расклад будет более ясным, чем сейчас. Но это нужно сделать до того, как будет уже слишком поздно выбрать наш собственный путь», - заявила Стерджен.

Детали процедуры проведения референдума должен решить парламент Шотландии.
ForUm

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