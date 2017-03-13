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Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, выступала в Крыму после его аннексии. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

«Выбор певицы Юлии Самойловой представителем государства-оккупанта на «Евровидение-2017» в Киев имеет, кроме ее состояния здоровья, еще одну, гораздо более важную политическую особенность», - отмечает активист.

По его данным, 27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой. «Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает», - написал Клименко.

Службе безопасности Украины известно, что Самойлова выступала в оккупированном Крыму, сообщает Радио Свобода.

Будут ли запрещать из-за этого въезд российской певице в Украину, в СБУ пока не ответили.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова.

 
ForUm

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