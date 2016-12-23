Населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

ВСУ установили блокпост на южной окраине поселка блокпост.

Сегодня, 23 декабря, незаконные вооруженные формирования трижды пытались атаковать позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги.

Перед вводом в «ПриватБанк» временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

Бывший совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский впервые прокомментировал его национализацию.

Украинский военный, который считался попавшим в плен в ходе боев на Светлодарской дуге 18 декабря, погиб.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись Президенту закон о государственном бюджете Украины на 2017 год.

Обмен пленными между Киевом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проводиться по формуле «всех на всех», без исключений, которые сейчас делает украинская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин.

Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен угонщиками. Позже захватчики отпустили 109 пассажиров и сдались силовикам.

Среди пассажиров захваченного самолета украинцев не было.

Сегодня утром в районе населенного пункта Водяное произошло боестолкновение между силами АТО и ДРГ противника.

Министерство финансов представило состав нового наблюдательного совета национализированного «ПриватБанка», состоящий из 7 членов.

Россия не готова к освобождению всех украинских заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Полиция ФРГ подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря.

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, трое – получили ранения.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить ядерный арсенал страны.

Информация о гибели троих украинских военных в плену членов НВФ на Донбассе не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

В Киеве рано утром бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве.