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Перед вводом в «ПриватБанк» временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в эфире радио Вести, сообщает ЛІГА.net.

Она уточнила, что НБУ в обращении к правительству о национализации «ПриватБанка» предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн.

«Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать - 29,4 млрд грн, так как остальных денег, между тем как мы обращались и как Фонд списал, уже нет. Значит, эти деньги оттуда вывели за последние дни», - сказала Гонтарева.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
ForUm

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