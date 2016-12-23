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За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, трое – получили ранения. Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

По его словам, на Луганском направлении за прошедшие сутки противник провел ряд краткосрочных вооруженных провокаций на участке фронта Желтое – Крымское и в Попаснянском районе. Единожды бандформирования применили миномет, обстреляв украинские позиции вблизи Крымского. 

На донецком направлении сутки начались с обстрелов Авдеевки. 

«Около 04:00 боевики открыли огонь из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Там же враг нарушил тишину днем, перед заходом солнца и поздно вечером», - сообщил спикер.

«Горячее всего – на Светлодарской дуге, где силы оккупанта не оставляют попыток захвата наших позиций. Так, утром под прикрытием огня из артиллерии, минометов и бронетехники, враг атаковал силы АТО. По подсчетам Генштаба, боевики выпустили во время боевого противостояния более 100 мин и снарядов, однако украинские защитники отбили штурм врага, несмотря на плотный огонь противника», - добавил Лысенко.

На мариупольском направлении наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения противником режима тишины. Вчера таких состоялось пять, четыре из которых – с использованием минометов. Места вражеских обстрелов – наши позиции вблизи Красногоровки, Старогнатовки и Водяного.

Впервые за месяц в Широкино было абсолютно спокойно.

Уже сегодня утром, зайдя одновременно с трех направлений, вражеская ДРГ (8 человек) атаковала наблюдательный пост в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил.
ForUm

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