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Министерство финансов представило состав нового наблюдательного совета национализированного «ПриватБанка», состоящий из 7 членов.

Как сообщил глава Минфина Александр Данилюк, в набсовет вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта, финансист, автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам «Нафтогаза» Сергей Алексеенко, и финансист, автор программы реформирования банковской системы Турции Енгин Анкчакоча, сообщает УНИАН.

«Очень важно, чтобы банк сохранил свои конкурентные преимущества… Для этого необходимо, чтобы банком, независимо от того, кто является его собственником, управлял профессиональный менеджмент и наблюдательный совет», - подчеркнул Данилюк.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.

 
ForUm

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