Информация о гибели троих украинских военных в плену членов НВФ на Донбассе не соответствует действительности. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, распространяемое в СМИ и соцсетях сообщение об убийстве НВФ захваченных в плен военных - это искаженная информация о гибели двоих украинских бойцов в зоне АТО, официально обнародованная 21 декабря.

Также Лысенко напомнил, что официально известно об одном бойце АТО, который попал в плен к НВФ на Светлодарской дуге. В то же время спикер МО не подтвердил и не опроверг информацию о гибели пленного.

Ранее координатор группы «Стоп террор» Семен Кабакаев в своем Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге НВФ захватили в плен двоих раненых украинских военных, подвергли их пыткам, а затем убили.

Также он заявил, что еще один военный на Светлодарской дуге якобы пропал без вести. «Мы подали запрос (членам НВФ. - Ред.), и оказалось, что, по их данным, он в плену, но подтверждения мы не нашли», - отметил Кабакаев.

По его словам, спустя некоторое время НВФ передали этого бойца уже мертвым: на его голове были следы от выстрелов.

Кабакаев также заявил, что сейчас на веб-ресурсах РФ и ОРДЛО якобы распространяются фото и видео пыток украинских военных и их убийства.